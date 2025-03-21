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В Симферополе ремонтируют улично-дорожную сеть
фото: скрин видео пресс-службы администрации Симферополя

В Симферополе ремонтируют улично-дорожную сеть

Опубликовал: КрымPRESS в Дороги Крыма 11:57 21.03.2025

В текущем году в Симферополе запланировано отремонтировать 24 участка улично-дорожной сети. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства Эмин Набиев.

На сегодняшний день работы уже начаты на четырех объектах: улице Генова, площади Привокзальной, переулке Ровном и улице Базовой, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя специалиста. 

Параллельно с ремонтом улиц проводятся мероприятия по ремонту внутриквартальных проездов. В рамках комплексного обновления осуществляется замена бортового камня, ремонт асфальтобетонного покрытия и обустройство пешеходных дорожек. Завершение ремонта внутриквартальных проездов запланировано до 1 апреля 2025 года.

Узнайте больше:  В Крыму за десять лет отремонтировали более 1,2 тыс. км дорог

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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