В Симферополе ремонтируют улично-дорожную сеть

В текущем году в Симферополе запланировано отремонтировать 24 участка улично-дорожной сети. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства Эмин Набиев.

На сегодняшний день работы уже начаты на четырех объектах: улице Генова, площади Привокзальной, переулке Ровном и улице Базовой, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя специалиста.

Параллельно с ремонтом улиц проводятся мероприятия по ремонту внутриквартальных проездов. В рамках комплексного обновления осуществляется замена бортового камня, ремонт асфальтобетонного покрытия и обустройство пешеходных дорожек. Завершение ремонта внутриквартальных проездов запланировано до 1 апреля 2025 года.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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