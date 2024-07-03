В Симферополе ремонтируют внутриквартальные проезды

В текущем году в крымской столице проводится ремонт 32 внутриквартальных проездов. Об этом рассказал начальник департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Эмин Набиев. По его информации, ремонтные работы включают в себя замену бортового камня, укладку асфальтобетонного покрытия, а также обустройство плиточного мощения на пешеходных дорожках.
Ремонт на 12 объектах уже завершен, на 4 объектах — работы на завершающем этапе.
Качество работ контролируется ежедневно профильными специалистами. В случае выявления недочетов они устраняются в кратчайшие сроки. Работы выполняются по графику, без отставаний, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Эмина Набиева.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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