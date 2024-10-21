В Симферополе — ремонтно-восстановительные работы на сетях магистральной теплотрассы

По информации ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», в связи с проведением ремонтных работ на сетях магистральной теплотрассы по улице 1 Конной Армии, 37а, временно отключены от горячего водоснабжения и отопления 101 жилой дом, 2 школы и 9 детских садов.