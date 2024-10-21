В Симферополе — ремонтно-восстановительные работы на сетях магистральной теплотрассы
Опубликовал: КрымPRESS
в ЖКХ Крыма
13:56 21.10.2024
ЖКХ Крыма 2024-10-21
По информации ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», в связи с проведением ремонтных работ на сетях магистральной теплотрассы по улице 1 Конной Армии, 37а, временно отключены от горячего водоснабжения и отопления 101 жилой дом, 2 школы и 9 детских садов.
Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить 22 октября до 18:00.
Аварийная служба ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»: 8 (800) 506-00-22 (круглосуточно).
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