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В Симферополе — ремонтно-восстановительные работы на сетях магистральной теплотрассы

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 13:56 21.10.2024

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Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить 22 октября до 18:00.

Аварийная служба ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»: 8 (800) 506-00-22 (круглосуточно).

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