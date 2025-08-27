В Симферополе с 1 сентября 2025 года — новые правила продажи алкоголя

Данные изменения вступают в силу в соответствии с Решением 13-й сессии Симферопольского городского совета РК от 27.02.2025 № 144.

Ограничения действуют в радиусе 100 метров от многоквартирных домов в Симферополе.

Продавать алкоголь в кафе, барах и буфетах можно будет только с 10:00 утра и до 20:00 вечера, если заведение попадает в 100-метровую зону (за исключением ресторанов).

Таким образом, лицензию на реализацию алкогольной продукции не смогут получить магазины, которые находятся ближе 150 метров к школам и детским садам.

За нарушение установленных на территории Республики Крым ограничений, частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа: на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, а на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей.

Подробнее со всеми ограничениями можно ознакомиться на официальном сайте Минпромторга Крыма в разделе «Регулирование оборота алкогольной продукции».

источник: пресс-служба администрации Симферополя

