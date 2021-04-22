В Симферополе с 24 апреля меняются графики водоснабжения. Как именно будут получать воду микрорайоны

В Симферополе меняются графики водоснабжения по районам города. По информации администрации крымской столицы, с 6:00 24 апреля Симферополь перейдет на новый график подачи воды в режиме 6:00 — 00:00 ежесуточно, без подачи горячей воды.

22 и 23 апреля в связи с переходом на новый график возможна подача некачественной воды в систему водоснабжения либо несоблюдение действующего расписания. Это вынужденная мера, которая позволит перейти на более комфортный и рациональный режим водообеспечения, — отметили в администрации.

Публикуем точный график подачи воды по микрорайонам Симферополя (так как есть нюансы и заявленные с 6 утра до полуночи кое-где не будут соблюдены).

№ Микрорайон города Время 1 Микрорайон «Загородный» (ул. Ковыльная, ул. Б. Куна, 35) с 6:00 до 24:00 2 Микрорайон «Каменка», «Хошкельды», «Белое1-5» с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00 3 Микрорайон «Свобода» с 6:00 до 24:00 4 Микрорайон «Красная Горка» с 6:00 до 24:00 5 ул. Киевская, 139а, 141а, 153а, 155а, 163а, 173 с 6:00 до 24:00 6 ул. Л. Чайкиной, 3, 5, 5а, 7, 9/89, 13, 42, 44, ул. Стрелковая, 91, 93, 95, ул. Камская, 5, 12 с 6:00 до 24:00 7 Микрорайон улиц: Б. Куна, Кечкеметская, пр. Победы, Бородина, Куйбышева, Лермонтова с 6:00 до 24:00 8 Микрорайон «Сергеевка», «Новосергеевка», «Луговое» Круглосуточная подача (снижено давление с 24:00 до 6:00) 9 Микрорайон улиц: Воровского, Мокроусова, Шмидта, Тургенева, З. Жильцовой, ул. Киевская до Куйбышевского рынка Круглосуточная подача (снижено давление с 24:00 до 6:00) 10 Микрорайон улиц: М. Залки, микрорайон «Битак», Суходольная, 51-й Армии с 6:00 до 24:00 11 Микрорайон «Старый город» (от ул. Севастопольской до Козлова, ул. Коммунальной, ул. Ленина, а также прилегающие улицы и переулки) Круглосуточная подача (снижено давление с 24:00 до 6:00) 12 Центр города (пл. Советской, пр. Кирова до пл. Амет-Хана Султана и центрального рынка включительно и начало ул. Севастопольской, пр. Александра Невского, ул. Жуковского, ул. Объездная, ул. Пушкина и ул. Екатериниской, а также прилегающие улицы и переулки ) Круглосуточная подача (снижено давление с 24:00 до 6:00) 13 Микрорайон «Пневматика» (ул. Балаклавская) Круглосуточная подача (снижено давление с 24:00 до 6:00) 14 Микрорайон улиц Ешиль-Ада, Кантар, 60 лет Октября, 1-й Конной Армии, Залесская, Аральская, пер. Заводской, Севастопольская с 6:00 до 24:00 15 Микрорайон «Фонтаны» с 6:00 до 24:00 16 Микрорайон «Ак-Мечеть», «Верхние Фонтаны» с 6:00 до 24:00 17 Микрорайон улиц: Дм. Ульянова, Трубаченко, Крымских Партизан, Батурина с 6:00 до 24:00 18 Микрорайон «М. Жукова», «Верхнее плато», «Нижнее плато» с 6:00 до 24:00 19 Микрорайон улиц: Г. Сталинграда, М. Донского с 6:00 до 24:00 20 Микрорайон «Льдозавод», «Украинка» с 6:00 до 24:00 21 Микрорайон «Москольцо» улицы: Ростовская, Никанорова, Стрелковая, Молодых Подпольщиков, Л. Чайкиной, Киевская (от ул. Толстого до объездной дороги), Гагарина, Гайдара, Семашко, Мичурина с 6:00 до 24:00 22 Микрорайон «Жигулина роща» с 6:00 до 24:00 (снижено давление с 24:00 до 6:00) 23 Микрорайон улиц: (Павленко, Гоголя, Калинина, Ж. Жигалиной) с 6:00 до 24:00 (снижено давление с 24:00 до 6:00) 24 Микрорайон «Анатра» (ул. Элеваторная, ул. Лексина, ул. Южная, ул. Авиационная) с 6:00 до 24:00 (снижено давление с 24:00 до 6:00) 25 Микрорайон «Марьино» с 6:00 до 24:00 26 Микрорайон «Марьино-Украинка» с 6:00 до 24:00 27 Поселки Молодежное, Аграрное, Грэсовский, Комсомольское, Аэрофлотский с 6:00 до 24:00 (снижено давление с 24:00 до 6:00) 28 Микрорайон «Петровская Балка» с 6:00 до 24:00 29 Микрорайон «Заводское», «Новоромановка» Круглосуточная подача (снижено давление с 24:00 до 6:00) 30 Микрорайон улиц: Б. Хохлова, З. Рухадзе, С. Тюленина, Л. Шевцовой, Туркенича, Кудряшова, Голубца с 6:00 до 24:00 31 Микрорайон улиц: Жидкова, Полигонная, Инге, Братская, Ангарская, Братская, Захарова, пер. Крайний, пер. Крылова с 6:00 до 24:00 32 Микрорайон «Солнечная Долина» (ул. Мамак. пер. Тынч, ул. Когемли, ул. Чамлы, ул. Чукурча,) с 6:00 до 24:00

Еще один нюанс «новых графиков»: по информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с низкими горизонтами водохранилищ естественного стока возможны перебои водоснабжения и отклонения от графика подачи воды.