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В Симферополе с 24 апреля меняются графики водоснабжения. Как именно будут получать воду микрорайоны

В Симферополе с 24 апреля меняются графики водоснабжения. Как именно будут получать воду микрорайоны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:32 22.04.2021

В Симферополе меняются графики водоснабжения по районам города. По информации администрации крымской столицы, с 6:00 24 апреля Симферополь перейдет на новый график подачи воды в режиме 6:00 — 00:00 ежесуточно, без подачи горячей воды.

22 и 23 апреля в связи с переходом на новый график возможна подача некачественной воды в систему водоснабжения либо несоблюдение действующего расписания. Это вынужденная мера, которая позволит перейти на более комфортный и рациональный режим водообеспечения, — отметили в администрации.

Публикуем точный график подачи воды по микрорайонам Симферополя (так как есть нюансы и заявленные с 6 утра до полуночи кое-где не будут соблюдены).

Микрорайон города

Время

1Микрорайон «Загородный»

(ул. Ковыльная, ул. Б. Куна, 35)

с 6:00 до 24:00
2Микрорайон «Каменка», «Хошкельды», «Белое1-5»с 6:00 до 10:00

            и

с 18:00 до 22:00

3Микрорайон «Свобода»с 6:00 до 24:00
4Микрорайон «Красная Горка»с 6:00 до 24:00
5ул. Киевская, 139а, 141а, 153а, 155а, 163а, 173с 6:00 до 24:00
6ул. Л. Чайкиной, 3, 5, 5а, 7, 9/89, 13, 42, 44,

ул. Стрелковая, 91, 93, 95, ул. Камская, 5, 12

с 6:00 до 24:00
7Микрорайон улиц: Б. Куна, Кечкеметская, пр. Победы, Бородина, Куйбышева, Лермонтовас 6:00 до 24:00
8Микрорайон «Сергеевка», «Новосергеевка», «Луговое»Круглосуточная подача

(снижено давление с 24:00 до 6:00)

9Микрорайон улиц: Воровского, Мокроусова, Шмидта, Тургенева, З. Жильцовой, ул. Киевская до Куйбышевского рынкаКруглосуточная подача

(снижено давление с 24:00 до 6:00)

10Микрорайон улиц: М. Залки, микрорайон «Битак», Суходольная, 51-й Армиис 6:00 до 24:00
11Микрорайон «Старый город» (от ул. Севастопольской до Козлова, ул. Коммунальной, ул. Ленина, а также прилегающие улицы и переулки)Круглосуточная подача

(снижено давление с 24:00 до 6:00)

12Центр города (пл. Советской, пр. Кирова до пл. Амет-Хана Султана и центрального рынка включительно и начало ул. Севастопольской, пр. Александра Невского, ул. Жуковского, ул. Объездная, ул. Пушкина и ул. Екатериниской, а также прилегающие улицы и переулки )Круглосуточная подача

(снижено давление с 24:00 до 6:00)

13Микрорайон «Пневматика»

(ул. Балаклавская)

Круглосуточная подача

(снижено давление с 24:00 до 6:00)

14Микрорайон улиц Ешиль-Ада, Кантар, 60 лет Октября,

1-й Конной Армии, Залесская, Аральская, пер. Заводской, Севастопольская

с 6:00 до 24:00
15Микрорайон «Фонтаны»с 6:00 до 24:00
16Микрорайон «Ак-Мечеть», «Верхние Фонтаны»с 6:00 до 24:00
17Микрорайон улиц: Дм. Ульянова, Трубаченко, Крымских Партизан, Батуринас 6:00 до 24:00
18Микрорайон «М. Жукова», «Верхнее плато», «Нижнее плато»с 6:00 до 24:00
19Микрорайон улиц: Г. Сталинграда, М. Донскогос 6:00 до 24:00
20Микрорайон «Льдозавод», «Украинка»с 6:00 до 24:00
21Микрорайон «Москольцо» улицы: Ростовская, Никанорова, Стрелковая, Молодых Подпольщиков, Л. Чайкиной, Киевская (от ул. Толстого до объездной дороги), Гагарина, Гайдара, Семашко, Мичуринас 6:00 до 24:00
22Микрорайон «Жигулина роща»с 6:00 до 24:00

(снижено давление с 24:00 до 6:00)

23Микрорайон улиц: (Павленко, Гоголя, Калинина, Ж. Жигалиной)с 6:00 до 24:00

(снижено давление с 24:00 до 6:00)

24Микрорайон «Анатра» (ул. Элеваторная, ул. Лексина, ул. Южная, ул. Авиационная)с 6:00 до 24:00

(снижено давление с 24:00 до 6:00)

25Микрорайон «Марьино»с 6:00 до 24:00
26Микрорайон «Марьино-Украинка»с 6:00 до 24:00
27Поселки Молодежное, Аграрное, Грэсовский, Комсомольское, Аэрофлотскийс 6:00 до 24:00

(снижено давление с 24:00 до 6:00)

28Микрорайон «Петровская Балка»с 6:00 до 24:00
29Микрорайон «Заводское», «Новоромановка»Круглосуточная подача

(снижено давление с 24:00 до 6:00)

30Микрорайон улиц: Б. Хохлова, З. Рухадзе, С. Тюленина, Л. Шевцовой, Туркенича, Кудряшова, Голубцас 6:00 до 24:00
31Микрорайон улиц: Жидкова, Полигонная, Инге, Братская, Ангарская, Братская, Захарова, пер. Крайний, пер. Крыловас 6:00 до 24:00
32Микрорайон «Солнечная Долина» (ул. Мамак. пер. Тынч, ул. Когемли, ул. Чамлы, ул. Чукурча,)с 6:00 до 24:00

Еще один нюанс «новых графиков»: по информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с низкими горизонтами водохранилищ естественного стока возможны перебои водоснабжения и отклонения от графика подачи воды.

В Симферополе с 24 апреля меняются графики водоснабжения. Как именно будут получать воду микрорайоны

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