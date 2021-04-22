В Симферополе с 24 апреля меняются графики водоснабжения. Как именно будут получать воду микрорайоны

В Симферополе меняются графики водоснабжения по районам города. По информации администрации крымской столицы, с 6:00 24 апреля Симферополь перейдет на новый график подачи воды в режиме 6:00 — 00:00 ежесуточно, без подачи горячей воды.
22 и 23 апреля в связи с переходом на новый график возможна подача некачественной воды в систему водоснабжения либо несоблюдение действующего расписания. Это вынужденная мера, которая позволит перейти на более комфортный и рациональный режим водообеспечения, — отметили в администрации.
Публикуем точный график подачи воды по микрорайонам Симферополя (так как есть нюансы и заявленные с 6 утра до полуночи кое-где не будут соблюдены).
№
Микрорайон города
Время
|1
|Микрорайон «Загородный»
(ул. Ковыльная, ул. Б. Куна, 35)
|с 6:00 до 24:00
|2
|Микрорайон «Каменка», «Хошкельды», «Белое1-5»
|с 6:00 до 10:00
и
с 18:00 до 22:00
|3
|Микрорайон «Свобода»
|с 6:00 до 24:00
|4
|Микрорайон «Красная Горка»
|с 6:00 до 24:00
|5
|ул. Киевская, 139а, 141а, 153а, 155а, 163а, 173
|с 6:00 до 24:00
|6
|ул. Л. Чайкиной, 3, 5, 5а, 7, 9/89, 13, 42, 44,
ул. Стрелковая, 91, 93, 95, ул. Камская, 5, 12
|с 6:00 до 24:00
|7
|Микрорайон улиц: Б. Куна, Кечкеметская, пр. Победы, Бородина, Куйбышева, Лермонтова
|с 6:00 до 24:00
|8
|Микрорайон «Сергеевка», «Новосергеевка», «Луговое»
|Круглосуточная подача
(снижено давление с 24:00 до 6:00)
|9
|Микрорайон улиц: Воровского, Мокроусова, Шмидта, Тургенева, З. Жильцовой, ул. Киевская до Куйбышевского рынка
|Круглосуточная подача
(снижено давление с 24:00 до 6:00)
|10
|Микрорайон улиц: М. Залки, микрорайон «Битак», Суходольная, 51-й Армии
|с 6:00 до 24:00
|11
|Микрорайон «Старый город» (от ул. Севастопольской до Козлова, ул. Коммунальной, ул. Ленина, а также прилегающие улицы и переулки)
|Круглосуточная подача
(снижено давление с 24:00 до 6:00)
|12
|Центр города (пл. Советской, пр. Кирова до пл. Амет-Хана Султана и центрального рынка включительно и начало ул. Севастопольской, пр. Александра Невского, ул. Жуковского, ул. Объездная, ул. Пушкина и ул. Екатериниской, а также прилегающие улицы и переулки )
|Круглосуточная подача
(снижено давление с 24:00 до 6:00)
|13
|Микрорайон «Пневматика»
(ул. Балаклавская)
|Круглосуточная подача
(снижено давление с 24:00 до 6:00)
|14
|Микрорайон улиц Ешиль-Ада, Кантар, 60 лет Октября,
1-й Конной Армии, Залесская, Аральская, пер. Заводской, Севастопольская
|с 6:00 до 24:00
|15
|Микрорайон «Фонтаны»
|с 6:00 до 24:00
|16
|Микрорайон «Ак-Мечеть», «Верхние Фонтаны»
|с 6:00 до 24:00
|17
|Микрорайон улиц: Дм. Ульянова, Трубаченко, Крымских Партизан, Батурина
|с 6:00 до 24:00
|18
|Микрорайон «М. Жукова», «Верхнее плато», «Нижнее плато»
|с 6:00 до 24:00
|19
|Микрорайон улиц: Г. Сталинграда, М. Донского
|с 6:00 до 24:00
|20
|Микрорайон «Льдозавод», «Украинка»
|с 6:00 до 24:00
|21
|Микрорайон «Москольцо» улицы: Ростовская, Никанорова, Стрелковая, Молодых Подпольщиков, Л. Чайкиной, Киевская (от ул. Толстого до объездной дороги), Гагарина, Гайдара, Семашко, Мичурина
|с 6:00 до 24:00
|22
|Микрорайон «Жигулина роща»
|с 6:00 до 24:00
(снижено давление с 24:00 до 6:00)
|23
|Микрорайон улиц: (Павленко, Гоголя, Калинина, Ж. Жигалиной)
|с 6:00 до 24:00
(снижено давление с 24:00 до 6:00)
|24
|Микрорайон «Анатра» (ул. Элеваторная, ул. Лексина, ул. Южная, ул. Авиационная)
|с 6:00 до 24:00
(снижено давление с 24:00 до 6:00)
|25
|Микрорайон «Марьино»
|с 6:00 до 24:00
|26
|Микрорайон «Марьино-Украинка»
|с 6:00 до 24:00
|27
|Поселки Молодежное, Аграрное, Грэсовский, Комсомольское, Аэрофлотский
|с 6:00 до 24:00
(снижено давление с 24:00 до 6:00)
|28
|Микрорайон «Петровская Балка»
|с 6:00 до 24:00
|29
|Микрорайон «Заводское», «Новоромановка»
|Круглосуточная подача
(снижено давление с 24:00 до 6:00)
|30
|Микрорайон улиц: Б. Хохлова, З. Рухадзе, С. Тюленина, Л. Шевцовой, Туркенича, Кудряшова, Голубца
|с 6:00 до 24:00
|31
|Микрорайон улиц: Жидкова, Полигонная, Инге, Братская, Ангарская, Братская, Захарова, пер. Крайний, пер. Крылова
|с 6:00 до 24:00
|32
|Микрорайон «Солнечная Долина» (ул. Мамак. пер. Тынч, ул. Когемли, ул. Чамлы, ул. Чукурча,)
|с 6:00 до 24:00
Еще один нюанс «новых графиков»: по информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с низкими горизонтами водохранилищ естественного стока возможны перебои водоснабжения и отклонения от графика подачи воды.
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