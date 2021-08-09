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В Симферополе - семь летальных случаев от COVID-19 среди водителей общественного транспорта
Фото: smartik.ru

В Симферополе — семь летальных случаев от COVID-19 среди водителей общественного транспорта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 19:18 09.08.2021

В Симферополе от коронавирусной инфекции умерли 7 водителей общественного транспорта. Подробности сообщила начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Волкова в эфире «Радио Крым».

К сожалению, люди, игнорирующие прививочный процесс от коронавирусной инфекции, подвергаются риску во всех отраслях жизнедеятельности. Транспортная сфера не является исключением. Так, за последнее время зарегистрировано семь летальных случаев среди водителей непосредственно от коронавируса, — отметила Волкова.

В настоящее время в Симферополе вакцинацию проходят как водители общественного транспорта муниципальных и государственных предприятий, так и сотрудники подрядных организаций, работающих на городских маршрутах. Организованы выездные бригады медиков, которые делают прививки от коронавирусной инфекции непосредственно на производстве.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией администрация Симферополя призывает жителей и гостей столицы Крыма строго соблюдать масочный режим в общественном транспорте.

В Симферополе - семь летальных случаев от COVID-19 среди водителей общественного транспорта

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