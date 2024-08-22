В Симферополе семья отравилась угарным газом — следователи проверяют обстоятелства

Сообщается, что прибывшей по вызову бригадой скорой помощи в квартире были обнаружены девочка в бессознательном сознании и ее родители с признаками отравления угарным газом. Семья была незамедлительно доставлена в больницу, где оказана необходимая медицинская помощь. Их жизни сейчас ничего не угрожает. В следственном отделе по Киевскому району г. Симферополя по поручению руководителя Главного следственного управления В.Н. Терентьева организована процессуальная проверка. Следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка контролирующим службам, ответственным за подключение и проверку газового оборудования, правильности его эксплуатации. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ГУ СК РФ по РК и Севастополю.