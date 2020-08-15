В Симферополе «сердобольная хозяйка» прописала за деньги 9 иностранцев

За последние дни в Симферополе выявлено несколько фактов фиктивной регистрации иностранных граждан.

Установлено, что 37-летняя жительница Симферопольского района в период времени с января по июль 2020 года незаконно фиктивно зарегистрировала в своем домовладении 9 иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут, — рассказали в МВД по РК.

В отношении задержанной дознавателями отдела полиции «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а равно фиктивная Симферопольскими полицейскими выявлена подозреваемая в фиктивной регистрации иностранных граждан

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Сотрудники полиции предупреждают:

Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а равно фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.