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В Симферополе школьник угнал грузовичок

В Симферополе школьник угнал грузовичок

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:28 14.03.2022

В Симферополе в полицию обратился 26-летний местный житель по факту угона автомобиля. Как сообщил заявитель, утром он обнаружил отсутствие своего грузового автомобиля «Faw», который был припаркован возле ангара. Сотрудники уголовного розыска в результате проведения комплекса оперативных мероприятий установили угонщика. Им оказался… несовершеннолетний симферополец, учащийся 9-го класса.

Парень пояснил, что, гуляя по ул. Генерала Васильева, увидел открытый автомобиль. Он сел за руль транспортного средства и направился в сторону дома, для того чтобы взять рыболовные снасти и отправиться на рыбалку, но его задержали полицейские, — рассказали в МВД по РК.

Детская шалость? По ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения — угон) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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В Симферополе школьник угнал грузовичок

Фото: МВД по РК.


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