В Симферополе штрафуют за стихийную торговлю и нарушение Правил благоустройства

О том, что в Симферополе специалистами департамента административно-технического контроля администрации за прошедшую неделю было составлено 75 административных протоколов по фактам выявленных нарушений, сообщил начальник департамента АТК администрации Симферополя Тарон Мовсесян. По словам чиновника, 28 административных материалов составлены за стихийную торговлю, 30 — за нарушение Правил благоустройства и 17 за стоянку транспортных средств на зеленой зоне.

Сотрудниками был проведен рейд и в пгт. Аграрное, в части стоянки транспортных средств на участках с зелеными насаждениями. По итогам было выявлено 8 фактов нарушения Правил благоустройства. Также совместно с представителями ГУП РК «Вода Крыма» проведен комиссионный выход по улице Гагарина, 40, где зафиксирован факт несанкционированного подключения к системе городской канализации, — цитирует специалиста пресс-служба администрации крымской столицы.

За прошедшую неделю также было проведено 10 мобильных рейдов на территории Симферополя по пресечению несанкционированной торговли и оказания услуг, в том числе проведены совместные мероприятия с привлечением сотрудников полиции и ветеринарного контроля. По итогам данных мероприятий составлено 10 протоколов об административных правонарушениях.

Кроме того, Тарон Мовсесян отметил, что сотрудниками департамента АТК ведутся ежедневные дежурства по пресечению стихийной торговли на территориях, прилегающих к Центральному рынку, площадям Куйбышева и Московская, а также на проспекте Победы.

фото: пресс-служба администрации Симферополя