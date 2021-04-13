В Симферополе скоро начнется ремонт площади Ленина

Уже на следующей неделе в Симферополе начнется ремонт и благоустройство главной площади города – площади имени Ленина. Об этом сообщил начальник Департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Евгений Маляров.

На сегодняшний день подрядная организация приступила к благоустройству двух общественных и 12 дворовых территорий. Со следующей недели планируется приступить к ремонтным работам на площади имени Ленина, — отметил чиновник.

По словам Малярова, все работы по благоустройству общественных и дворовых территорий должны завершиться до 1 июля. По площадям Куйбышева и Ленина по согласованию с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым работы планируется завершить до 1 октября и 1 сентября, соответственно.

Общая сумма, которую планируют потратить на работы, чуть более 240 миллионов рублей. При этом почти половина от выделенных Правительством Москвы денег уйдёт на преображение площади Ленина.

Центральная площадь города, центральная площадь Республики, вообще, это самый затратный проект. Порядка 110 миллионов рублей, — рассказал Евгений Маляров.

Кардинально вид площади не изменится. Как уточнил начальник департамента, строить на площади новые архитектурные формы не планируется. В рамках благоустройства территории подрядчик заменит плитку и высадит новые зелёные насаждения. Работы стартуют уже на следующей неделе. На площади полностью заменят тротуарную плитку, установят уличную мебель, оборудуют новое современное освещение, а также высадят новые зеленые насаждения.

Фото: администрация Симферополя.