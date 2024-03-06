В Симферополе скоро откроется новый детский сад на 260 мест

В Симферополе, на улице Балаклавской скоро откроется новый детский сад на 260 мест. По информации администрации крымской столицы, уже получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Детсад полностью оснащен современным оборудованием, необходимым для функционирования дошкольного учреждения. Совсем скоро он откроет двери для своих воспитанников, — отметили в администрации.

В новом дошкольном учреждении предусмотрено специальное оборудование для более быстрого развития способностей детей, например, мелкой моторики и физических навыков.

Детский сад имеет двенадцать групповых и спальных помещений. Также в нём есть музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский блок, санузлы для каждой группы. Кроме этого, предусмотрены пандусы и зоны для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Территория детского сада оборудована автономной котельной, 12 спортивными игровыми площадками и 12 ливневыми навесами.