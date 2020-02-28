В Симферополе словесный конфликт в баре перерос в поножовщину

В ночное время в отдел полиции в Симферополе поступило сообщение от директора одного из увеселительных заведений — неизвестный мужчина причинил 33-летнему посетителю телесные повреждения.

На место преступления незамедлительно выехали сотрудники уголовного розыска. Полицейские выяснили, что в клубе отдыхали две компании. В ходе внезапно возникших неприязненных отношений за внимание дамы между мужчинами из разных компаний возник словесный конфликт, который впоследствии перерос в драку. Один из граждан достал нож и нанес три удара в область живота своему оппоненту, после чего скрылся. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения, а именно проникающее ранение живота, относятся к опасным, создающим непосредственную угрозу для жизни человека и квалифицируется как причинившие тяжкий вред здоровью, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее не судимый 50-летний местный житель.

От подозреваемого поступили признательные показания. Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По месту жительства задержанного сотрудниками полиции проведен обыск в ходе которого изъяты 2 охотничьих ножа, — отмечают правоохранители.

Следственным отделом ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, совершенные с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.