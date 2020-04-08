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В Симферополе сносят незаконно установленные торговые объекты

В Симферополе сносят незаконно установленные торговые объекты

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 15:19 08.04.2020

О том, что в Симферополе продолжается работа по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них торговых объектов, которые не являются капитальными строениями, сообщил первый заместитель главы администрации Симферополя Сергей Бажан. По информации чиновника, всего в крымской столице в текущем году будет демонтировано около 100 незаконно установленных НТО.

Ранее материалы по объектам были рассмотрены муниципальной комиссией по демонтажу, принято решение о незаконности их расположения, после чего было вынесено постановление об их сносе. Пользователи незаконных НТО были уведомлены о предстоящем демонтаже в установленном законодательством порядке, — цитирует Сергея Бажана пресс-служба администрации Симферополя.

Кроме того, отмечает Сергей Бажан, по состоянию на 7 апреля в Симферополе уже демонтировано 32 незаконно установленных торговых объекта:

На сегодняшний день работы выполнены на улицах Киевская, Краснознаменная и в сквере 50-летия СССР.

В Симферополе сносят незаконно установленные торговые объекты В Симферополе сносят незаконно установленные торговые объекты В Симферополе сносят незаконно установленные торговые объекты

фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе сносят незаконно установленные торговые объекты

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