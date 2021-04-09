В Симферополе снова ограничение движения по ул. Киевской: на этот раз от ул. Толстого до площади Куйбышева

Администрация Симферополя информирует о временном ограничении движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Киевская (от ул. Толстого до площади Куйбышева) в связи с проведением дорожных работ по укладке асфальтобетонного покрытия.

Ограничение движения транспортных средств вводится на период с 6:00 10 апреля до 7:00 12 апреля на месте проведения работ.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в месте проведения ремонтных работ, департаментом городского хозяйства по согласованию с ГИБДД разработана схема организации дорожного движения и объезда перекрываемого участка улично-дорожной сети, — отметили в администрации крымской столицы.

Движение автобусов муниципальных автобусных маршрутов №1 А-Б, №6, №12 Б, №22, № 27, №49, №55, №64, №65, №82, №95, будет осуществляться по улице Гагарина, бульвару Ленина.

Движение троллейбусов по муниципальным троллейбусным маршрутам будет осуществляться: №6 — до площади Советской, №16 — по улице Гагарина, бульвару Ленина.

Горожан просят с пониманием отнестись к данным временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения.