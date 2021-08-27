В Симферополе снова открыт проход по улице Пушкина

В Симферополе, на улице Пушкина, 3 подрядной организацией выполнен ряд первоочередных мероприятий, направленных на недопущение обрушения лицевой части фасада здания.

Напомним, утром 10 августа, в 7:35, произошло обрушение межэтажных перекрытий и части стены ремонтируемого здания по адресу: улица Пушкина, 3. Пострадавших в результате происшествия не было. О выполненных мероприятиях по ликвидации происшествия сообщил начальник управления административных органов администрации крымской столицы Сергей Роик.

В рамках ликвидации чрезвычайной ситуации на участке выполнен спил деревьев, мешающих проведению аварийно-восстановительных работ, с целью снижения нагрузки на фасад здания демонтирована кровля, установлены подпорные конструкции. Также восстановлено водоснабжение в многоквартирном доме по улице Пушкина, 3, — рассказал он.

На сегодняшний день муниципальной комиссией по чрезвычайным ситуациям изменены границы зоны угрозы ЧС. Теперь они проходят от перекрестка улиц Пушкина/К. Маркса (помещение ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»), далее до ул. Пушкина, 3 (включая арку, до магазина «Новая оптика»), от лицевого фасада здания ул. Пушкина 3 до середины пешеходной зоны улицы по отношению к противоположной стороне. Проход по улице Пушкина открыт.

По решению комиссии, собственникам и арендаторам помещений (независимо от формы собственности) рекомендовано приостановить финансово-хозяйственную и иную деятельность, осуществляемую в границах зоны угрозы чрезвычайной ситуации.