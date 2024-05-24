В Симферополе снова появились фальшивые пятитысячные купюры

МВД по РК: на этой неделе в Симферополе зарегистрированы два факта передачи банковским работникам денежных средств номиналом 5 тысяч рублей с признаками подделки.

Фальшивомонетничество относится к категории тяжких преступлений, за него предусмотрена ответственность по статье 186 УК РФ, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, — напомнили в полиции.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации, необходимо соблюдать следующие правила:

— не разменивайте купюры незнакомым лицам;

— при продаже автомобиля или недвижимости, лучше проверить получаемую наличность в банке;

— не покупать валюту у «менял», даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу;

— приобретая валюту за границей, вы рискуете купить подделку;

— если вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь ее сбыть, это уже преступление, немедленно обратитесь в полицию;

— совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по отношению к деньгам;

— снимая деньги с банкомата, сохраняйте чеки;

— если вам пытаются сбыть поддельную купюру, и вы это заметили, постарайтесь запомнить приметы сбытчика и приметы людей, с которыми он общается, автотранспорт, на котором он приехал.

Если вам стала известна какая-либо информация по денежным купюрам, вызывающим сомнение в своей подлинности, а также информация о лицах их сбывающих либо изготовляющих, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 102. Анонимность гарантируется!