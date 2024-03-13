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В Симферополе снова строят здание кукольного театра – детского центра

В Симферополе снова строят здание кукольного театра – детского центра

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 12:26 13.03.2024

В Симферополе возобновили строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства. Здание расположено на улице Горького, 9. Как раз там, где раньше был кукольный театр. Он, к слову, также справит новоселье, равно как и разнообразные детские кружки, секции… Но только тогда, когда новый центр творчества будет достроен. К сожалению, пока это долгострой, еще и обросший скандалами.

В Симферополе снова строят здание кукольного театра – детского центра

И вот работы возобновляются. На стройке побывал премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

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В Симферополе снова строят здание кукольного театра – детского центра

Рабочих на сегодня достаточно. Строители проводят отдельные виды работ. Ведутся демонтажные и подготовительные работы для строительства здания. Были представлены разные варианты фасада для здания. Также будет благоустроена территория возле здания, — рассказал глава республиканского правительства.

Фото: пресс-служба председателя Совета министров РК.

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