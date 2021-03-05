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В Симферополе собираются ремонтировать здание Крымской государственной филармонии
Фото: пресс-служба министерства культуры РК

В Симферополе собираются ремонтировать здание Крымской государственной филармонии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Культура Крыма 12:12 05.03.2021

Министр культуры РК Арина Новосельская обсудила реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Здание Симферопольской городской Думы и управы», в котором располагается Крымская государственная филармония. Производственные работы по сохранению объекта предусмотрены в рамках Плана капитального ремонта Республики Крым в 2021-2023 гг. общей стоимостью свыше 82 млн. рублей.

Заказчиком выступает Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры. Подрядчиком (согласно распоряжению Главы РК от 20 февраля) определено ООО «РемМастер». В ближайшее время будет заключен контракт.

Проектно-сметная документация разработана в 2017 году (заказчик — ГКУ РК «Крымнаследие», проектировщик — ООО «Центр реставрации»). Также в декабре 2017 года получено положительное заключение экспертизы. Вместе с тем, в связи с необходимостью корректировки научно-проектной документации поставлена задача оперативно взаимодействовать пользователю объекта, подрядчику и заказчику, — отметили в министерстве культуры РК по итогам рабочего совещания.

В Симферополе собираются ремонтировать здание Крымской государственной филармонии

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