В Симферополе собираются снести четыре десятка незаконных рекламных конструкций

В Симферополе продолжается снос рекламных объектов, установленных без правовых оснований. Об этом рассказал заместитель начальника Департамента городского хозяйства администрации Симферополя Эмин Набиев.

У нас есть адресный перечень незаконно размещённых рекламных конструкций на территории города Симферополя. Работы по сносу объектов выполняются специализированной организацией на основании заявок департамента городского хозяйства администрации крымской столицы, — отметил чиновник.

Он также добавил, что выявление незаконной рекламы осуществляется управлением наружной рекламы и информации администрации Симферополя.

Формируется соответствующий адресный перечень и направляется в департамент городского хозяйства администрации на исполнение. В свою очередь, департамент выполняет функцию принудительного исполнения в связи с тем, что собственники незаконных рекламных конструкций самостоятельно их не демонтировали в установленный срок, — рассказал Эмин Набиев.

Заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя подчеркнул, что в текущем году на демонтаж незаконных рекламных конструкций предусмотрено финансирование в размере более 900 тысяч рублей. В крымской столице предполагается демонтировать около 40 незаконных объектов. Работы в рамках данного контракта планируется завершить до 10 декабря.