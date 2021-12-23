В Симферополе соблюдение мер профилактики COVID-19 контролируют ежедневно

В крымской столице на регулярной основе работают выездные мобильные группы: сотрудники администрации Симферополя совместно с полицией проверяют соблюдение предписаний и ограничений, связанных с недопущением распространения и профилактикой COVID-19. На регулярной основе (с 1 июля) проверяются места массового пребывания граждан, к которым относятся общественный транспорт, торговые центры, сетевые магазины и магазины стройматериалов, объекты общественного питания, салоны красоты и парикмахерские. Об итогах мониторинга за вчерашний день сообщил начальник управления административных органов Сергей Роик.

За 22 декабря в ходе мониторинга обследовано 50 маршрутных транспортных средств. Уполномоченными органами составлен 21 протокол по статье 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» Кодекса об административных правонарушениях РФ. По итогам обследования торгово-развлекательных центров, точек общепита и бытового обслуживания населения составлено 4 первичных акта, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Сергея Роика.

Внимание! За несоблюдение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:

для граждан: от 1 000 до 30 000 рублей;

для должностных лиц: от 10 000 до 50 000 рублей;

для индивидуальных предпринимателей: от 30 000 до 50 000 рублей;

для юридических лиц: от 100 000 до 300 000 рублей.

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