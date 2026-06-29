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В Симферополе сокращён выпуск троллейбусов на линию

Опубликовал: news-parser в Транспорт Крыма 11:42 29.06.2026

Из-за проблем с энергоснабжением в Симферополе сократили выпуск троллейбусов на линию. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Изменения произошли по причинам, которые не зависят от ГУП РК «Крымтроллейбус». Они связаны с отключением электроэнергии. Движение троллейбусов происходит в сокращенном выпуске. Актуальную информацию о работе общественного транспорта можно получить по телефону горячей линии ГУП РК «Крымтроллейбус»: 8 (800) 777-54-33.

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источник: Комсомольская правда Крым

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