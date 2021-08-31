В Симферополе состоится турнир «Street Workout»

4 сентября, в 13:00 в симферопольском парке им. Ю.А. Гагарина (на оранжевой спортивной площадке за аттракционами) пройдет турнир «Street Workout». Об этом сообщили в администрации крымской столицы. Участники турнира — молодежь в возрасте от 16 до 35 лет, общая численность — до 50 человек.

Мероприятие пройдет с соблюдением социальной дистанции, предоставлением одноразовых масок, для участников также предусмотрена обработка рук и перекладин тренажеров антисептическими средствами, — отметили в администрации.

Организатором спортивного мероприятия является АНО «Дом молодежи», при поддержке управления молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя.

«StreetWorkout» — относительно новое спортивное направление, объединяющее уникальный подход к тренировкам, стремление к разностороннему развитию личности и социальную активность. Данный вид направлен на приобщение молодежи к занятиям спортом на открытых спортивных площадках города.