В Симферополе состоится акция «Осторожно, мотоциклист»

Сотрудники столичной Госавтоинспекции совместно с мотосообществом республики организуют профилактическую акцию, приуроченную к открытию нового мотосезона.

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесных транспортных средств, в Республике Крым пройдет акция «Осторожно, мотоциклист». Традиционное место проведения останется неизменным. Мероприятие пройдет около железнодорожного вокзала и объединит мотолюбителей из разных уголков Крыма и г.Севастополя. Представителями автомотошколы с целью привлечения внимания водителей к появлению мотоциклистов на дороге будут подготовлены тематические баннеры «Нас тоже ждут дома! Смотрите в зеркала!». Сотрудники Госавтоинспекции будут раздавать мотолюбителям листовки «Шлем всему голова» и патриотические наклейки водителям автотранспорта, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя.

ГИБДД призывает всех автолюбителей и участников акции к неукоснительному соблюдению всех норм ПДД:

не превышать скорость;

соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами;

не выезжать на полосу встречного движения;

не пытаться проехать между близко едущим автотранспортом в плотном потоке.

А также всем водителям категорий А и А1 в обязательном порядке использовать средства защиты, в особенности:

шлема;

перчатки;

наколенники;

налокотники;

защита голени;

защита спины;

панцирь (защита грудной клетки и спины);

защитные шорты или штаны;

комбинезоны (полная защита всего тела).

источник: пресс-служба администрации Симферополя