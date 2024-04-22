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В Симферополе состоится акция «Осторожно, мотоциклист»
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе состоится акция «Осторожно, мотоциклист»

Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 16:15 22.04.2024

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесных транспортных средств, в Республике Крым пройдет акция «Осторожно, мотоциклист». Традиционное место проведения останется неизменным. Мероприятие пройдет около железнодорожного вокзала и объединит мотолюбителей из разных уголков Крыма и г.Севастополя. Представителями автомотошколы с целью привлечения внимания водителей к появлению мотоциклистов на дороге будут подготовлены тематические баннеры «Нас тоже ждут дома! Смотрите в зеркала!». Сотрудники Госавтоинспекции будут раздавать мотолюбителям листовки «Шлем всему голова» и патриотические наклейки водителям автотранспорта, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя. 

ГИБДД призывает всех автолюбителей и участников акции к неукоснительному соблюдению всех норм ПДД:

  • не превышать скорость;
  • соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами;
  • не выезжать на полосу встречного движения;
  • не пытаться проехать между близко едущим автотранспортом в плотном потоке.
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А также всем водителям категорий А и А1 в обязательном порядке использовать средства защиты, в особенности:

  • шлема;
  • перчатки;
  • наколенники;
  • налокотники;
  • защита голени;
  • защита спины;
  • панцирь (защита грудной клетки и спины);
  • защитные шорты или штаны;
  • комбинезоны (полная защита всего тела).

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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