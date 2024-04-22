В Симферополе состоится акция «Осторожно, мотоциклист»

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесных транспортных средств, в Республике Крым пройдет акция «Осторожно, мотоциклист». Традиционное место проведения останется неизменным. Мероприятие пройдет около железнодорожного вокзала и объединит мотолюбителей из разных уголков Крыма и г.Севастополя. Представителями автомотошколы с целью привлечения внимания водителей к появлению мотоциклистов на дороге будут подготовлены тематические баннеры «Нас тоже ждут дома! Смотрите в зеркала!». Сотрудники Госавтоинспекции будут раздавать мотолюбителям листовки «Шлем всему голова» и патриотические наклейки водителям автотранспорта, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя.
ГИБДД призывает всех автолюбителей и участников акции к неукоснительному соблюдению всех норм ПДД:
- не превышать скорость;
- соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами;
- не выезжать на полосу встречного движения;
- не пытаться проехать между близко едущим автотранспортом в плотном потоке.
А также всем водителям категорий А и А1 в обязательном порядке использовать средства защиты, в особенности:
- шлема;
- перчатки;
- наколенники;
- налокотники;
- защита голени;
- защита спины;
- панцирь (защита грудной клетки и спины);
- защитные шорты или штаны;
- комбинезоны (полная защита всего тела).
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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С тегами: ГИБДД Крыма