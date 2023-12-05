В Симферополе состоится презентация книги Митрополита Тихона (Шевкунова) «Гибель империи. Российский урок»

7 декабря, в 10:30 в Симферополе, на площадке телеканала «Крым 24» (ул. Студенческая, 14) состоится презентация книги Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона «Гибель империи. Российский урок». Эта презентация — совместный проект Крымской митрополии, телеканала «Крым 24» и Российского информационного агентства ТАСС.

Что мы знаем о Февральской революции? «Долой царя!», «Да здравствует народ!», «Свободу!», «Хлеба!», «Земля и Воля!». Очевидно: свободы в стране отсутствовали, земли у крестьян не было, народ жил ужасно. Что и подтверждается еще совсем недавно изданными школьными и вузовскими учебниками истории: «Жизнь в России характеризовалась нищетой, отсталостью, тяжелым гнетом самодержавия, военной разрухой». Но действительно ли все было именно так?

Чего еще мы не знаем о нашей стране? И почему не хотим знать? Но, может, и правда: к чему ворошить дела давно минувших времен? В прошлом ничего уже не изменишь, что было — то было. Надо жить настоящим. И будущим. Но какое будущее уготовано тем, кто не хочет помнить своего прошлого? Книга Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона «Гибель империи. Российский урок» — о великой и практически неизвестной большинству из нас Российской империи, построенной многими поколениями наших предков. И сгинувшей за считаные дни.

Февральская революция 1917 года. Параллели с нашим временем. Те события беспощадно показывают, до чего мы сами способны довести нашу страну. Насколько велика опасность повторения?

В книге речь идет не только о том, какой была Россия до 1917 года. Митрополит Тихон ведёт с читателем важнейший разговор на основании почти трехсот архивных и научных источников и документов. Читатель узнает, что и почему тогда произошло с Россией? Что нам вообще делать с этой частью нашей истории, которую мы сейчас для себя снова открываем?

На мероприятие приглашаются представители средств массовой информации и блогеры. Аккредитация обязательна до 18:00 6 декабря. Подробнее — ЗДЕСЬ.