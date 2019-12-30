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В Симферополе состоялся легкоатлетический трейл-кросс «Снежная тропа»

В Симферополе состоялся легкоатлетический трейл-кросс «Снежная тропа»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Спорт в Крыму 13:36 30.12.2019

29 декабря в Симферополе в преддверии Нового 2020 года состоялся легкоатлетический трейл-кросс «Снежная тропа». Об этом сообщил начальник управления молодёжи, спорта и туризма администрации города Симферополя Александр Лупашко.

Мероприятие было организовано управлением молодёжи спорта и туризма администрации города Симферополя совместно с Федерацией лёгкой атлетики Республики Крым и клубом любителей бега «Панацея».

В Симферополе состоялся легкоатлетический трейл-кросс «Снежная тропа»

По словам Александра Лупашко, данные соревнования проводятся с целью пропаганды лёгкой атлетики, физической культуры и спорта в городе, привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также для популяризации здорового образа жизни. Всего в легкоатлетическом кроссе приняли участие более 70 человек.

Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Участники кросса «Снежная тропа» старались приложить все усилия, чтобы достичь финишной черты первыми, — отметил Александр Лупашко.

В Симферополе состоялся легкоатлетический трейл-кросс «Снежная тропа»

Он также добавил, что в завершении мероприятия участники, продемонстрировавшие лучшие результаты, были награждены кубками, медалями и почётными грамотами.

Также в рамках мероприятия на территории перед Крымским республиканским дворцом культуры профсоюзов была проведена выставка рисунков «Новый год в стране чудес», на которой юные жители нашего города смогли представить свои новогодние работы.

В Симферополе состоялся легкоатлетический трейл-кросс «Снежная тропа»

Фото и материалы: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе состоялся легкоатлетический трейл-кросс «Снежная тропа»

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