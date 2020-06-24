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В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:38 24.06.2020

24 июня в Симферополе состоялся военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

Парад стал первым массовым мероприятием в Республике после снятия большинства ограничений, которые были введены в марте этого года в связи с распространением коронавируса в России, и проходил в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, — уточнили в администрации крымской столицы.

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

Парад собрал тысячи зрителей. Для ветеранов была организована отдельная площадка – под навесом и с удобными стульями.

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

Отметим, что при организации массового мероприятия были соблюдены все профилактические меры: на входах в зрительскую зону перед рамками металлоискателей у всех граждан проверяли температуру, людям бесплатно выдавали медицинские маски и георгиевские ленты.

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

Для проведения парада были привлечены более тысячи военнослужащих армейского корпуса, флота и Росгвардии.

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

По проспекту Кирова прошло около 70 единиц военной техники. В их числе БТР-80, БТР-82А, пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400, бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун», противотанковый комплекс «Хризантема» и другие виды техники. Впервые в военном параде в Симферополе приняли участие пушечные зенитные комплексы «Панцирь-С».

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

Главными зрителями торжественного мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны.

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

Военный парад принимали Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, глава администрации города Елена Проценко, глава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым – председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев, члены крымского парламента и правительства, руководители силовых структур и командование воинских подразделений, а также симферопольцы и гости города.

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

И все-таки коронавирус подкорректировал традиционный формат торжества. Так, в параде не принимали участие кадеты и расчеты юнармейцев. Не было и шествия «Бессмертного полка». Впрочем, на общее настроение праздничного мероприятия, знаменующего связь с героической историей и верность наследиям Победы, это не повлияло. Парад в Симферополе был ярким, торжественным, народным.

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

Фото: пресс-службы Госсовета РК и симферопольской администрации.

В Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

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