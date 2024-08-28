В Симферополе состоялась августовская педагогическая конференция

В ходе конференции участники подвели итоги прошедшего учебного года и обозначили ориентиры на новый. Об этом проинформировал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

До начала нового учебного года остается всего неделя. Сегодня, подводя итоги предыдущего учебного года, хочу от всего сердца поблагодарить всех участников образовательного процесса за ваш ежедневный благородный труд, за грамотную организацию учебного процесса!, — цитирует пресс-служба главу администрации города.

Также он добавил, что в 2023 учебном году высокие показатели по Единому государственному экзамену продемонстрировали все школы города. 11 симферопольских выпускников получили максимальные 100 баллов. За подготовку обучающихся, получивших максимальный балл при сдаче Единого государственного экзамена, будут поощрены 9 общеобразовательных учреждений.

Кроме того, Михаил Афанасьев, что подчеркнул, что в 2024 учебном году в общеобразовательные учреждения города откроют двери для 50 947 школьников, дошкольные — для 19 254 воспитанников. Впервые в школу пойдут 4956 первоклассников.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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