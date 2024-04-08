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В Симферополе состоялась световая акция «Ты всё равно жив!» в память о крымчанах, погибших в зоне СВО

В Симферополе состоялась световая акция «Ты всё равно жив!» в память о крымчанах, погибших в зоне СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:57 08.04.2024

В городе Симферополе прошла световая акция «Ты все равно жив!» в память о крымчанах, погибших в зоне специальной военной операции при выполнении воинского долга.

В Симферополе состоялась световая акция «Ты всё равно жив!» в память о крымчанах, погибших в зоне СВО

Мероприятие приурочено к годовщине начала Крымской наступательной операции 1944 года, продлившейся 35 дней и в результате которой полуостров был освобожден от нацистов.

В Симферополе состоялась световая акция «Ты всё равно жив!» в память о крымчанах, погибших в зоне СВО

По словам Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, герои Великой Отечественной войны и специальной военной операции идут рядом в одном небесном строю.

В Симферополе состоялась световая акция «Ты всё равно жив!» в память о крымчанах, погибших в зоне СВО

Это наш Бессмертный полк. И долг каждого из нас – быть достойными наших воинов, ушедших в вечность. Быть верными их памяти не на словах, а на деле. Это означает работать для фронта, для Победы, честно и добросовестно делать свое дело, помогать нашим бойцам на передовой, окружить вниманием и заботой семьи героев, хранить и передавать новым поколениям историческую правду, – сказал Глава Крыма.

В Симферополе состоялась световая акция «Ты всё равно жив!» в память о крымчанах, погибших в зоне СВО

По его мнению, свеча людской памяти никогда не погаснет, а Бессмертный полк всегда будет в строю на парадах прошлых и будущих побед великой России.

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В Симферополе состоялась световая акция «Ты всё равно жив!» в память о крымчанах, погибших в зоне СВО

Мы скорбим вместе с родными погибших бойцов, бережно храним память о каждом нашем Герое и понимаем, что в людях, готовых отдать жизни за свою Родину, — сила нашего народа. Генеральное сражение еще впереди, но мы убеждены в нашей Победе над врагом. Нам не нужен полумир, только полный разгром, Победа, которая будет достойна тех, кто заплатил за неё своей жизнью, — в свою очередь заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

В Симферополе состоялась световая акция «Ты всё равно жив!» в память о крымчанах, погибших в зоне СВО

Отметим, что в акции приняло участие много молодых людей, у многих в руках были свечи памяти и лампадки.

В Симферополе состоялась световая акция «Ты всё равно жив!» в память о крымчанах, погибших в зоне СВО

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.

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