В Симферополе состоялась творческая встреча с актрисой Жанной Бирюк

15 октября в Симферополе молодые крымские актеры, сценаристы и режиссеры познакомились на творческой встрече с актрисой КАРДТ им. Горького, заслуженной артисткой Крыма Жанной Петровной Бирюк.

Жанна Петровна преподает в театральном колледже при Крымском университете культуры, искусств и туризма, а совсем недавно была в Жюри фестиваля «Кино-Крым».

Актриса откровенно рассказала о своем пути в профессию, о том, как прослужить более 30 лет в театре и поделилась с молодыми актерами секретами, которые помогут им в работе над будущими ролями.

Студенты и актеры задавали вопросы, получали ответы и ценные советы, узнавали новое и интересное. Для вступающих в профессию было ценно слушать человека с многолетним стажем актерской работы и делать заметки в своём сознании для совершенствования личной актерской практики.

СПРАВКА

Бирюк Жанна Петровна за заслуги в развитии театрального искусства удостоена почетного звания «Заслуженный артист АРК» (2005).

Лауреат премии крымского НСТДУ имени Г. Апитина.

Лауреат Государственной премии Республики Крым 2023 года в номинации «Театральное искусство» (Роль Веры в спектакле «Рядовые». Режиссёр-постановщик — Сергей Ющук)

Родилась в с. Кольчугино Симферопольского района.

В 1993 году окончила Крымское училище культуры.

В 2006 году окончила Крымский факультет Киевского национального университета культуры и искусств и получила квалификацию «режиссер драматического театра».

Роли в текущем репертуаре театра:

«Муж и жена» (Эльвира)

«Кавалеры» (Наталья Сергеевна)

«Варшавская мелодия» (Гелена)

«Его донжуанский список» (Наташа)

«Страсти по Торчалову» (Лиза)

«Васса Железнова» (Рашель)

«Римская комедия» (Мессалина)

«Около любви» (Мария Ивановна)

«Сейчас или никогда» (жена)

«Рядовые» (Вера)

Позывной «Свет» (Инна Эдуардовна, мать Марты)

«Они были актерами» (Александра Федоровна Перегонец, актриса)

Спектакли для семейного просмотра:

«Щелкунчик» (Мать)

Режиссёр-постановщик спектаклей:

«Приключения Али-Бабы»

«Около любви»

источник: Анфиса Третьякова, фото автора

Просмотры: 9