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В Симферополе состоялась творческая встреча с актрисой Жанной Бирюк

В Симферополе состоялась творческая встреча с актрисой Жанной Бирюк

Опубликовал: КрымPRESS в Театры Крыма 19:10 17.10.2024

15 октября в Симферополе молодые крымские актеры, сценаристы и режиссеры познакомились на творческой встрече с актрисой КАРДТ им. Горького, заслуженной артисткой Крыма Жанной Петровной Бирюк.

Жанна Петровна преподает в театральном колледже при Крымском университете культуры, искусств и туризма, а совсем недавно была в Жюри фестиваля «Кино-Крым».

Актриса откровенно рассказала о своем пути в профессию, о том, как прослужить более 30 лет в театре и поделилась с молодыми актерами секретами, которые помогут им в работе над будущими ролями.

Студенты и актеры задавали вопросы, получали ответы и ценные советы, узнавали новое и интересное. Для вступающих в профессию было ценно слушать человека с многолетним стажем актерской работы и делать заметки в своём сознании для совершенствования личной актерской практики.

СПРАВКА

Бирюк Жанна Петровна за заслуги в развитии театрального искусства удостоена почетного звания «Заслуженный артист АРК» (2005).

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Лауреат премии крымского НСТДУ имени Г. Апитина.

Лауреат Государственной премии Республики Крым 2023 года в номинации «Театральное искусство» (Роль Веры в спектакле «Рядовые». Режиссёр-постановщик — Сергей Ющук)

Родилась в с. Кольчугино Симферопольского района.

В 1993 году окончила Крымское училище культуры.

В 2006 году окончила Крымский факультет Киевского национального университета культуры и искусств и получила квалификацию «режиссер драматического театра».

Роли в текущем репертуаре театра:

  • «Муж и жена» (Эльвира)
  • «Кавалеры» (Наталья Сергеевна)
  • «Варшавская мелодия» (Гелена)
  • «Его донжуанский список» (Наташа)
  • «Страсти по Торчалову» (Лиза)
  • «Васса Железнова» (Рашель)
  • «Римская комедия» (Мессалина)
  • «Около любви» (Мария Ивановна)
  • «Сейчас или никогда» (жена)
  • «Рядовые» (Вера)
  • Позывной «Свет» (Инна Эдуардовна, мать Марты)
  • «Они были актерами» (Александра Федоровна Перегонец, актриса)

Спектакли для семейного просмотра:

  • «Щелкунчик» (Мать)

Режиссёр-постановщик спектаклей:

  • «Приключения Али-Бабы»
  • «Около любви»

источник: Анфиса Третьякова, фото автора

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