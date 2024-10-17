В Симферополе состоялась творческая встреча с актрисой Жанной Бирюк

15 октября в Симферополе молодые крымские актеры, сценаристы и режиссеры познакомились на творческой встрече с актрисой КАРДТ им. Горького, заслуженной артисткой Крыма Жанной Петровной Бирюк.
Жанна Петровна преподает в театральном колледже при Крымском университете культуры, искусств и туризма, а совсем недавно была в Жюри фестиваля «Кино-Крым».
Актриса откровенно рассказала о своем пути в профессию, о том, как прослужить более 30 лет в театре и поделилась с молодыми актерами секретами, которые помогут им в работе над будущими ролями.
Студенты и актеры задавали вопросы, получали ответы и ценные советы, узнавали новое и интересное. Для вступающих в профессию было ценно слушать человека с многолетним стажем актерской работы и делать заметки в своём сознании для совершенствования личной актерской практики.
СПРАВКА
Бирюк Жанна Петровна за заслуги в развитии театрального искусства удостоена почетного звания «Заслуженный артист АРК» (2005).
Лауреат премии крымского НСТДУ имени Г. Апитина.
Лауреат Государственной премии Республики Крым 2023 года в номинации «Театральное искусство» (Роль Веры в спектакле «Рядовые». Режиссёр-постановщик — Сергей Ющук)
Родилась в с. Кольчугино Симферопольского района.
В 1993 году окончила Крымское училище культуры.
В 2006 году окончила Крымский факультет Киевского национального университета культуры и искусств и получила квалификацию «режиссер драматического театра».
Роли в текущем репертуаре театра:
- «Муж и жена» (Эльвира)
- «Кавалеры» (Наталья Сергеевна)
- «Варшавская мелодия» (Гелена)
- «Его донжуанский список» (Наташа)
- «Страсти по Торчалову» (Лиза)
- «Васса Железнова» (Рашель)
- «Римская комедия» (Мессалина)
- «Около любви» (Мария Ивановна)
- «Сейчас или никогда» (жена)
- «Рядовые» (Вера)
- Позывной «Свет» (Инна Эдуардовна, мать Марты)
- «Они были актерами» (Александра Федоровна Перегонец, актриса)
Спектакли для семейного просмотра:
- «Щелкунчик» (Мать)
Режиссёр-постановщик спектаклей:
- «Приключения Али-Бабы»
- «Около любви»
источник: Анфиса Третьякова, фото автора
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С тегами: театры Крыма