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В Симферополе состоялась Всероссийская акция памяти Блокадный хлеб
фото: скрин видео пресс-службы администрации Симферополя

В Симферополе состоялась Всероссийская акция памяти Блокадный хлеб

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 14:24 27.01.2025

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на пересечении улиц Пушкина и Горького состоялась всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб».

В рамках акции волонтёры раздали прохожим 125 грамм хлеба – дневную норму, которую получали в самые тяжелые дни ленинградцы. Акция призвана напомнить об одной из самых героических и трагических страниц Великой Отечественной войны, о мужестве и стойкости жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками, а также сохранить память поколений и гордость, за мужество мирного населения блокадного Ленинграда. Для того, чтобы участники акции воочию увидели норму суточного хлебного пайка, волонтеры приготовили кусочки хлеба «в 125 граммов жизни», которые помещались на ладони. Участники акции получили символический кусочек хлеба и листовку с описанием его состава, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя. 

 

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