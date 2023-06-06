В Симферополе состоялось открытие фестиваля «Великое русское слово»  

Сегодня в Симферополе прошли мероприятия в рамках 16-го Международного фестиваля «Великое русское слово», посвященного 224-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина и Международному Дню русского языка.

С утра в крымском парламенте открылась выставка-ретроспектива детских творческих работ «Мир русской сказки», посвящённая 224-й годовщине со дня рождения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина.

Этот конкурс проводится с 2007 года, еще со времен первого фестиваля «Великое русское слово». Идея его проведения возникла в непростое для Крыма время, когда перед крымским русскоязычным сообществом стояли задачи сохранения русского языка в образовательном пространстве, сбережения русских национальных традиций, воспитания патриотизма и уважения к культурному наследию русского народа.

Как отметил глава крымского парламента Владимир Константинов, фестиваль «Великое русское слово» выстрадан крымским народом.

В украинский период он был площадкой, где формировалась сила Крымской весны. Тогда мы обсуждали проблемы русского языка, который подвергался на Украине невероятным гонениям. Мы первыми увидели, что происходит, но, к сожалению, не все нас слышали. Сегодняшние события, СВО подтверждает нашу правоту. Мы не романтики и не ожидаем кардинальных перемен сразу после фестиваля. Но, к примеру, пару лет назад мы говорили об искоренении англицизмов, а сегодня на федеральном уровне принят соответствующий закон. Сегодня фестиваль проходит в непростых условиях для Русского мира. Нам нужно победить в развернувшемся противостоянии. На фестивале мы обсудим будущее нашей цивилизации, другие актуальные вопросы. Мы помним, что сначала было слово, — сказал Владимир Константинов.

Участники и гости фестиваля возложили цветы к памятнику А.С. Пушкину — основоположнику многих устоев русского языка, который прославлял русскую культуру и покорил сердца любителей высокой словесности.

Пушкинский день – прекрасная возможность отдать дань уважения великому поэту, философу, драматургу, гению, который смог привести литературный мир в нынешнее его состояние. Именно у него учились ощущению «тайной свободы», лёгкости и изяществу стиля. Его слог был необыкновенно лёгким, он писал, как дышал, как говорил и общался, — отметили участники мероприятия.

Цветы к памятнику классику возложили почетные гости фестиваля: члены Президиума Госсовета РК во главе с председателем Государственного Совета Владимиром Константиновым, сенатор Российской Федерации Сергей Цеков, председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев, заместитель главы администрации Симферополя Александр Семенченко, а также жители и гости крымской столицы.

Здесь же, у памятника великому поэту выступили школьники и артисты «Крымского академического русского драматического театра им. Горького», которые прочитали стихотворения «Люблю я Пушкина творенья», «Прекрасны вы, брега Тавриды…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и другие работы.

Продолжилось мероприятие посещением выставок. Одной из них стала выставка «Великие русские люди», которая раскрывает тему патриотизма устами выдающихся фигур России.

За всю историю нашей страны русский народ выработал те примечательные качества, которые на протяжении столетий воспевали великие отечественные деятели. Среди них поэты и писатели, ученые и мыслители. Всех их объединяет одно – высокое чувство патриотизма. Данная выставка рассказывает об истинном национальном достоинстве, о мужестве русского духа, о гениальности необъятного, богатейшего русского языка, – так описывают экспозицию организаторы.

Фестиваль родного слова стал площадкой для творческого общения, развития русской культуры и укрепления позиций языка.

В рамках мероприятий фестиваля в Крыму традиционно пройдут образовательные программы, общественные форумы, научные конференции, творческие встречи, литературные и церковно-педагогические чтения.

Фото: пресс-службы Госсовета РК и администрации Симферополя.

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