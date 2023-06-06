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В Симферополе состоялось открытие фестиваля «Великое русское слово»  

В Симферополе состоялось открытие фестиваля «Великое русское слово»  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:46 06.06.2023

Сегодня в Симферополе прошли мероприятия в рамках 16-го Международного фестиваля «Великое русское слово», посвященного 224-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина и Международному Дню русского языка.

В Симферополе состоялось открытие фестиваля «Великое русское слово»  

С утра в крымском парламенте открылась выставка-ретроспектива детских творческих работ «Мир русской сказки», посвящённая 224-й годовщине со дня рождения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина.

В Симферополе состоялось открытие фестиваля «Великое русское слово»  

Этот конкурс проводится с 2007 года, еще со времен первого фестиваля «Великое русское слово». Идея его проведения возникла в непростое для Крыма время, когда перед крымским русскоязычным сообществом стояли задачи сохранения русского языка в образовательном пространстве, сбережения русских национальных традиций, воспитания патриотизма и уважения к культурному наследию русского народа.

В Симферополе состоялось открытие фестиваля «Великое русское слово»  

Как отметил глава крымского парламента Владимир Константинов, фестиваль «Великое русское слово» выстрадан крымским народом.

В украинский период он был площадкой, где формировалась сила Крымской весны. Тогда мы обсуждали проблемы русского языка, который подвергался на Украине невероятным гонениям. Мы первыми увидели, что происходит, но, к сожалению, не все нас слышали. Сегодняшние события, СВО подтверждает нашу правоту. Мы не романтики и не ожидаем кардинальных перемен сразу после фестиваля. Но, к примеру, пару лет назад мы говорили об искоренении англицизмов, а сегодня на федеральном уровне принят соответствующий закон. Сегодня фестиваль проходит в непростых условиях для Русского мира. Нам нужно победить в развернувшемся противостоянии. На фестивале мы обсудим будущее нашей цивилизации, другие актуальные вопросы. Мы помним, что сначала было слово, — сказал Владимир Константинов.

В Симферополе состоялось открытие фестиваля «Великое русское слово»  

Участники и гости фестиваля возложили цветы к памятнику А.С. Пушкину — основоположнику многих устоев русского языка, который прославлял русскую культуру и покорил сердца любителей высокой словесности.

В Симферополе состоялось открытие фестиваля «Великое русское слово»  

Пушкинский день – прекрасная возможность отдать дань уважения великому поэту, философу, драматургу, гению, который смог привести литературный мир в нынешнее его состояние. Именно у него учились ощущению «тайной свободы», лёгкости и изяществу стиля. Его слог был необыкновенно лёгким, он писал, как дышал, как говорил и общался, — отметили участники мероприятия.

В Симферополе состоялось открытие фестиваля «Великое русское слово»  

Цветы к памятнику классику возложили почетные гости фестиваля: члены Президиума Госсовета РК во главе с председателем Государственного Совета Владимиром Константиновым, сенатор Российской Федерации Сергей Цеков, председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев, заместитель главы администрации Симферополя Александр Семенченко, а также жители и гости крымской столицы.

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В Симферополе состоялось открытие фестиваля «Великое русское слово»  

Здесь же, у памятника великому поэту выступили школьники и артисты «Крымского академического русского драматического театра им. Горького», которые прочитали стихотворения «Люблю я Пушкина творенья», «Прекрасны вы, брега Тавриды…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и другие работы.

В Симферополе состоялось открытие фестиваля «Великое русское слово»  

Продолжилось мероприятие посещением выставок. Одной из них стала выставка «Великие русские люди», которая раскрывает тему патриотизма устами выдающихся фигур России.

В Симферополе состоялось открытие фестиваля «Великое русское слово»  

За всю историю нашей страны русский народ выработал те примечательные качества, которые на протяжении столетий воспевали великие отечественные деятели. Среди них поэты и писатели, ученые и мыслители. Всех их объединяет одно – высокое чувство патриотизма. Данная выставка рассказывает об истинном национальном достоинстве, о мужестве русского духа, о гениальности необъятного, богатейшего русского языка, – так описывают экспозицию организаторы.

В Симферополе состоялось открытие фестиваля «Великое русское слово»  

Фестиваль родного слова стал площадкой для творческого общения, развития русской культуры и укрепления позиций языка.

В Симферополе состоялось открытие фестиваля «Великое русское слово»  

 

В рамках мероприятий фестиваля в Крыму традиционно пройдут образовательные программы, общественные форумы, научные конференции, творческие встречи, литературные и церковно-педагогические чтения.

В Симферополе состоялось открытие фестиваля «Великое русское слово»  

Фото: пресс-службы Госсовета РК и администрации Симферополя.

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