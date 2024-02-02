В Симферополе состоялось открытие Года семьи в Крыму

В Симферополе, на сцене Государственного академического музыкального театра РК дан старт Году семьи в Крыму.

Сегодня хочу сказать спасибо всем, кто растит и воспитывает подрастающее поколение с любовью и уважением, оберегает и поддерживает ребят, рассказывая им о по-настоящему важных вещах в нашем мире, – сказал, обращаясь к присутствующим, Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Он призвал крымчан создавать большие, многодетные семьи.

Не надо бояться иметь много детей, это добрая традиция. Это важно не только для повышения численности населения нашей страны, ее роста и развития общества. Семья – это в первую очередь главная ценность в жизни любого человека, которую не смогут заменить никакие материальные блага, – продолжил Глава Республики.

Также Глава Крыма акцентировал, что решения, которые принимает Президент Владимир Путин по вопросам поддержки семей с детьми, всегда будут выполняться в Республике в полном объеме.

Это один из основных приоритетов нашей работы. У нас выполняются и будут выполняться впредь все социальные программы. Особое внимание и дальше будем уделять патриотическому воспитанию, поддержке семей участников СВО, – отметил Аксёнов.

Он поблагодарил крымчан, которые в самых сложных ситуациях продолжают сохранять единение – то, что помогает строить будущее Крыма и России.

За весомый вклад в воспитание подрастающего поколения Сергей Аксёнов вручил крымским семьям медали «Родительская доблесть», Благодарственные письма Главы РК.

Напомним, в ноябре 2023 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. В день официального начала Года семьи в России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает единый статус многодетной семьи и основные гарантии. В настоящее время в Республике Крым проживают 32 720 многодетных семей, в них 107 914 детей.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.