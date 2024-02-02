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В Симферополе состоялось открытие Года семьи в у

В Симферополе состоялось открытие Года семьи в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:06 02.02.2024

В Симферополе, на сцене Государственного академического музыкального театра РК дан старт Году семьи в Крыму.

Сегодня хочу сказать спасибо всем, кто растит и воспитывает подрастающее поколение с любовью и уважением, оберегает и поддерживает ребят, рассказывая им о по-настоящему важных вещах в нашем мире, – сказал, обращаясь к присутствующим, Глава Крыма Сергей Аксёнов.

В Симферополе состоялось открытие Года семьи в Крыму

Он призвал крымчан создавать большие, многодетные семьи.

Не надо бояться иметь много детей, это добрая традиция. Это важно не только для повышения численности населения нашей страны, ее роста и развития общества. Семья – это в первую очередь главная ценность в жизни любого человека, которую не смогут заменить никакие материальные блага, – продолжил Глава Республики.

В Симферополе состоялось открытие Года семьи в Крыму

Также Глава Крыма акцентировал, что решения, которые принимает Президент Владимир Путин по вопросам поддержки семей с детьми, всегда будут выполняться в Республике в полном объеме.

Это один из основных приоритетов нашей работы. У нас выполняются и будут выполняться впредь все социальные программы. Особое внимание и дальше будем уделять патриотическому воспитанию, поддержке семей участников СВО, – отметил Аксёнов.

В Симферополе состоялось открытие Года семьи в Крыму

Он поблагодарил крымчан, которые в самых сложных ситуациях продолжают сохранять единение – то, что помогает строить будущее Крыма и России.

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За весомый вклад в воспитание подрастающего поколения Сергей Аксёнов вручил крымским семьям медали «Родительская доблесть», Благодарственные письма Главы РК.

В Симферополе состоялось открытие Года семьи в Крыму

Напомним, в ноябре 2023 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. В день официального начала Года семьи в России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает единый статус многодетной семьи и основные гарантии. В настоящее время в Республике Крым проживают 32 720 многодетных семей, в них 107 914 детей.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

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