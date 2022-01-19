В Симферополе состоялось торжественное закрытие выставки «От Святителя Николая к Крещению Господню!»

В Крымском этнографическом музее состоялось торжественное закрытие выставки «От Святителя Николая к Крещению Господню!», которая явилась результатом совместной работы Симферопольской и Крымской епархии и Крымского этнографического музея. Выставка была организована при поддержке министерства культуры РК.

В экспозиции было представлено свыше 700 работ, среди которых как индивидуальное, так и коллективное творчество. Работы оценивались профессиональной комиссией и посетителями выставки. Лучшие из них получили приз зрительских симпатий.

По результатам голосования определены победители в номинациях «Лучший рисунок», «Лучшая новогодняя ёлка», «Лучшая поделка», «Лучшая ёлочная игрушка», «Приз зрительских симпатий» и «Приз жюри», — сообщили в министерств культуры РК.

Информация о победителях проекта размещена на официальном сайте Крымского этнографического музея.

По информации республиканского минкульта, ярким дополнением торжественного закрытия выставки стало выступление воспитанников Воскресной школы «Светоч» при Таврической духовной семинарии.

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