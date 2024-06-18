В Симферополе состоялся большой праздник Курбан-байрам

Организаторами мероприятия по случаю празднования Курбан-байрама выступило Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь при содействии Государственного комитета по делам межнациональных отношений, Министерства культуры РК, «Дома дружбы народов» и Администрации г. Симферополь.

От имени Муфтия Крыма отдельная благодарность была выражена меценатам, оказавшим поддержку в проведении мероприятия — общественному деятелю Решитову Энверу Мудталиповичу, педагогическому составу школы 44 им.Алиме Абденнановой и лично директору Муртазаевой Гульнаре Наримановне, ИП Курсеитова Эльвина Рефатовна и Курсеитов Усеин Якубович, ИП Умеров Асан Эбазерович — Оптовая мясная база «Мясной Дом», ООО Крымторг генеральному директору Эюпову Сафету Серверовичу.

источник: пресс-служба ДУМК