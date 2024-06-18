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В Симферополе состоялся большой праздник Курбан-байрам
фото: пресс-служба ДУМК

В Симферополе состоялся большой праздник Курбан-байрам

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 13:05 18.06.2024

В микрорайоне Фонтаны города Симферополя на территории, прилегающей к мечети, состоялось торжественное мероприятие по случаю празднования Курбан-байрама.

Республиканский праздник посетило более тысячи человек. Для гостей была подготовлена концертная программа с выступлением крымскотатарского фольклорного ансамбля «Къырым» и детских творческих коллективов, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, состоялись соревнования по национальной борьбе Куреш, а в конце всех угостили праздничным пловом. Самых маленьких гостей развлекали аниматоры студии детского праздника «Поле чудес», организаторы порадовали их сладкими подарками, — сообщили в пресс-службе ДУМ Крыма.  

Организаторами мероприятия по случаю празднования Курбан-байрама выступило Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь при содействии Государственного комитета по делам межнациональных отношений, Министерства культуры РК, «Дома дружбы народов» и Администрации г. Симферополь.

От имени Муфтия Крыма отдельная благодарность была выражена меценатам, оказавшим поддержку в проведении мероприятия — общественному деятелю Решитову Энверу Мудталиповичу, педагогическому составу школы 44 им.Алиме Абденнановой и лично директору Муртазаевой Гульнаре Наримановне, ИП Курсеитова Эльвина Рефатовна и Курсеитов Усеин Якубович, ИП Умеров Асан Эбазерович — Оптовая мясная база «Мясной Дом», ООО Крымторг генеральному директору Эюпову Сафету Серверовичу.

источник: пресс-служба ДУМК

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