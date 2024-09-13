В Симферополе состоялся финал Фестивали «КИНО-КРЫМ-2024»

Более 300 зрителей собрались 12 сентября в Крымском инженерно-педагогическом университете на финал Фестиваля-мастерской творческой молодежи «КИНО-КРЫМ-2024». Гости увидели 10 новых фильмов, которые сняли крымские творческие группы в нынешнем году. Среди представленных работ были фильмы самых разных жанров: драмы, комедии и даже фантастическая притча.
За два предыдущих года фильмы Фестиваля-мастерской «КИНО-КРЫМ» приняли участие в более 100 международных кинофестивалях и одержали победы в 15 из них.
Фестиваль-мастерскую творческой молодежи «КИНО-КРЫМ» ежегодно проводит Студия театра и кино «Инсайт» при поддержке Госкомитета молодежной политики Республики Крым. Главный режиссер Студии, сценарист, драматург Андрей Скрипцов в киномастерской помогает в изучении эмоций, подробно разбирает каждый этюд и монолог, дает огромное количество информации, с помощью которой можно эффективно развиваться и реализовываться в киноиндустрии.
Жюри Фестиваля «КИНО-КРЫМ-2024»:
- заслуженная артистка Республики Крым, актриса Крымского академического Русского драматического театра имени Горького Жанна Бирюк
- заслуженный артист Республики Крым, актер Государственного академического музыкального театра Республики Крым Валерий Лукьянов
- 1-й заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Васильевна БУРОВА
- председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко
- актриса, режиссер, художественный руководитель Студии театра и кино «Инсайт» Мария Кузнецова
- заместитель председателя Совета Министров Республики Крым Анна Анюхина
Победители Фестиваля
Голосование Жюри:
- Лучший сценарист – Виктория Балашкевич
- Лучший оператор – Дмитрий Коваленко
- Лучший актер – Роман Полян
- Лучшая актриса – Ольга Дорошенко
- Лучший режиссер – Юлия Николина
- Лучший фильм – «Убить время» (режиссер – Евгений Гофман)
Голосование зрителей:
- Актер зрителей – Евгений Гофман («С первого взгляда», «Невозмутимый»)
- Актриса зрителей – Юлия Грабко
- Фильм зрителей – «Холм» (режиссер – Тима Горожанцев)
Лучшие фильмы 2024 года теперь ждет фестивальное продвижение по международным кинофестивалям в России, Франции, Италии, Китае и других странах.
автор: Анфиса Третьякова (все фото — Анфиса Третьякова)
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