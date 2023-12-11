В Симферополе состоялся финал Фестиваля-мастерской творческой молодежи «Кино-Крым». Министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина приняла участие в кинофестивале, выступив в качестве члена жюри.

Суть проекта в том, что начинающие крымские режиссеры, актеры, сценаристы, операторы, другие творческие специалисты объединяются в команды и снимают игровые фильмы, которые оценивает компетентное жюри.

В этом году в финале представлено 19 фильмов.

Победителями в номинациях признаны:

Лучший фильм – «Пока ждёт автомобиль» (режиссер Надежда Чёрная).

Лучший режиссер – Дмитрий Коваленко (фильм «Кайф»).

Лучший актер – Алексей Перцев (фильм «Телефон в бледно-розовом чехле»).

Лучшая актриса – Анастасия Шеменко (фильм «Психологиня»).

Лучший сценарист – Александр Панков (фильм «Не туда»).

Лучший оператор – Константин Прищепа (фильм «Папа»).

Вручая награду обладателю гран-при, Татьяна Манежина отметила высокий творческий потенциал, а также пожелала успехов в реализации художественных замыслов и новых креативных идей в киноискусстве.

Фестиваль проводит АНО «Студия театра и кино «ИНСАЙТ» при поддержке Государственного комитета молодежной политики РК.

Лауреаты в дальнейшем получают продвижение – шесть фильмов программы 2022 года приняли участие в 35 фестивалях и одержали 10 побед на международных кинофестивалях (в России, Италии, США, Франции).

Пресс-служба министерства культуры РК. Фото организаторов проекта.