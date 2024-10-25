В Симферополе состоялся финал конкурса авторской песни «Поет российский Крым»

Конкурс авторской песни «Поет российский Крым» проводит некоммерческая организация «Музыкальный авторский союз» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На сцене концертного зала Дома офицеров за победу сразись 50 финалистов из всех уголков Крыма. Всего на конкурс поступило около 200 заявок. На сцену в общей сложности вышло более 100 музыкантов и вокалистов, среди которых были как профессиональные музыканты, так и любители.

Открывая конкурс, представитель организации, генеральный продюсер АНО «МАС», певица и композитор Лидия Адельшинова поприветствовала финалистов, пожелав им всем удачи, представила всем жюри и сказала:

Музыка крымчан – это квинтэссенция многонационального крымского народа, его душа, эмоции и образы. Десять лет прошло с тех пор, как Крым вернулся в Россию. Многое изменилось в жизни крымчан в лучшую сторону, и конкурс авторской песни «Поет российский Крым» призван показать, как развилось в Крыму музыкальное творчество, – так о конкурсе сказала певица и композитор Лидия Адельшинова, генеральный продюсер АНО «МАС».

Гран-при конкурса получила рок-группа «Абордаж» из пгт. Приморский Феодосийского района за на стихи Дмитрия Троицкого «Посидим до рассвета».

Лауреатом первой степени стала группа «Семь» (Евпатория) с песней «Космос» Виталия Щукина.

Лауреат второй степени – уличный музыкант из Феодосии Александра Киселева с авторской песней «Тишина».

Третье место поделили между собой авторы-исполнители Елена Тимошенкова (пгт. Черноморское) за свою песню «Это моя страна» и Нина Абакунцева (творческий псевдоним Нина Шевчук) за свою песню «Было ли».

Председатель жюри Вардуи Диланян, певица, заслуженная артистка Республики Крым, заслуженный работник культуры Республики Крым:

Очень приятно и ответственно было ощутить себя в качестве члена жюри замечательного конкурса авторской песни «Поёт Российский Крым». Быть членом жюри это почётно, но это всегда колоссальная ответственность. Благодарю, за предоставленную возможность участвовать в качестве члена жюри, а также за высокопрофессиональную работу по организации и проведению конкурса, внимательное, доброе отношение!

Уверена, что для многих участников конкурс станет одним из важных шагов в их творчестве, поможет поверить в себя и собственные силы. Конкурс привлек талантливых участников из разных уголков Крыма. Каждый из них вложил в свою работу столько души, и понимая это оценивать их было очень сложно. От всей души желаю участникам настоящего творческого полёта и убедительных побед, а самому конкурсу долголетия и процветания!

автор: Анфиса Третьякова, фото предоставлены АНО «Музыкальный авторский союз»

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