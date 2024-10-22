В Симферополе состоялся Форум «Сохраним жизнь»

Форум «Сохраним жизнь» был организован благотворительной организацией «Материнское счастье» и телеканалом «Спас». В рамках проекта обсуждались вопросы профилактики абортов и поддержки материнства и детства.

Сегодняшний форум «Сохраним жизнь» – это небольшая часть той огромной работы, которая направлена на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей. Это вклад в защиту российских семейных традиций, популяризация многодетности, — цитирует пресс-служба заместитель Председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты РК Елену Романовскую.

По словам Елены Романовской, в Крыму более 111 тысяч семей получают единое пособие на детей. Установлено 22 республиканские меры социальной поддержки, которые получает 31 тысяча семей. Особое внимание уделяется многодетным семьям, которых сегодня 32,7 тысячи и в них воспитывается 107 тысяч детей.

Благодаря национальным проектам «Демография», «Образование» и другим федеральным программам за десятилетний период в Крыму было введено 187 объектов дошкольного образования на 49 тысяч мест и 10 школ. До конца 2024 года планируется завершение строительства и реконструкции ещё 5 детских садов на тысячу мест. В 2025-2028 гг. планируется ввод ещё 26 объектов на 4 тысячи мест.

Среди новых мер, которые планируются к реализации, – поддержка молодых, студенческих семей. Совместно с ВУЗами планируется создать семейные комнаты в общежитиях, обустроить комнаты кратковременного присмотра за детьми, что позволит воспитывать ребёнка, не прерывая обучения.

В Республике Крым, как и во всей стране, проводится медико-психологическое консультирование женщин, обратившихся за направлением на искусственное прерывание беременности. По итогам проводимой работы за 9 месяцев текущего года из одной тысячи трёхсот женщин, обратившихся за направлением на аборт и получивших медико-психологическую консультацию, – 368 женщин сохранили беременность (28,4%) в целом по стране данный показатель 22% — сообщила вице-премьер.

Елена Романовская подчеркнула, что находящиеся в этом зале студенты, медицинские работники, продолжат активную работу по сбережению и укреплению наших традиций и выразила надежду, что молодые люди примут решение о создании семьи и рождении детей.

О роли церкви в профилактике абортов, морально-этическом аспекте данного вопроса, работе православных психологах, рассказал епископ Ялтинский, викарий Симферопольской и Крымской епархии, Владыка Нестор.

Большое внимание теме отказа от абортов уделяет телеканал «Спас», который первым снял полнометражный художественно-документальный «Мамино письмо», в котором затрагивается проблема абортов и защита жизней детей до их рождения.

В своем выступлении Борис Корчевников отметил, что премьерный показ художественного фильма «Мамино письмо», который одним из первых состоялся в июле в Симферополе, дал старт проведению широкомасштабной Всероссийской акции, направленной на борьбу за сохранение жизни еще не рождённых детей.

источник: пресс-служба Правительства РК

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