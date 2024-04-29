В Симферополе состоялся Гала-концерт «Звезды балета»

В рамках Фестиваля оперы и балета имени Сергея Прокофьева в Симферополе с успехом состоялся показ Гала-концерта «Звезды балета».

На сцене Государственного академического музыкального театра Республики Крым выступили артисты Большого театра России, Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Театра «Кремлевский балет», Московского государственного академического театра классического балета, Донецкого государственного академического театра оперы и балета, Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Эрика Сапаева, Воронежского государственного театра оперы и балета.

Также на Гала-концерте с творческими номерами выступили студенты Крымского университета культуры, искусств и туризма, севастопольский детский хореографический коллектив.

Кроме того, по программе фестиваля Марийский государственный академический театр оперы и балета им. Эрика Сапаева представит оперу-фарс «Любовь к трём апельсинам», Донецкий государственный академический театр оперы и балета — балет-феерию «Малыш и Карлсон», Донецкий государственный академический театр оперы и балета — балет «Ромео и Джульетта».

Фестиваль оперы и балета имени С. Прокофьева проходил в Севастополе, Ялте и Симферополе с 19 по 27 апреля. Мероприятие организовано при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры РК.