В Симферополе состоялся Крымский марафон

Это событие подходит для участников всех уровней подготовки. Марафон предлагает разнообразные дистанции, позволяя каждому найти свой вызов. Юные спортсмены смогут окунуться в атмосферу большого спорта в детском забеге на 1 км, а опытные бегуны испытают себя на более серьёзных дистанциях — 5, 10, 21 и 42 км.

Крымский марафон — это замечательная возможность продемонстрировать свои навыки, укрепить здоровье и получить массу положительных эмоций. Мероприятие собрало множество любителей бега и зрителей, которые поддерживали участников на протяжении всего маршрута.

Одним из участников марафона стал Дмитрий Зюзин, представитель региональной кадровой программы «Герои Крыма», направленной на подготовку высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для работы в органах власти и учреждениях.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

