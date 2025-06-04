В Симферополе состоялся молодежный флешмоб «Россия – Куба»

Зампред напомнила, что в мае Россия и Куба отметили 65-летие восстановления дипломатических отношений.

За прошедшие десятилетия между странами сложился подлинно братский союз, основанный на дружбе, уважении и стремлении к совместному развитию, заложенный еще в эпоху Фиделя Кастро. Мне очень приятно, что наша крымская патриотичная молодежь активно участвует в народной дипломатии. В доказательство тому участие крымских студентов во Всероссийском конкурсе студенческих проектных работ по тематике российско-кубинских отношений и роли общественной дипломатии в их развитии, который был посвящен Че Геваре и Гагарину. Конкурс проходил в рамках проекта «Эстафета первых «Гагарин – Че Гевара»: к 60-летию Российского общества дружбы с Кубой». Итоги были подведены в мае. Из 200 работ из 20 регионов страны от республики было подано 120 заявок и 10 стали победителями. Поэтому я уверена на все сто, что народная дипломатия будет развиваться, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.