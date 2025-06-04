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В Симферополе состоялся молодежный флешмоб «Россия – Куба»
фото: пресс-служба Министерства финансов РК

В Симферополе состоялся молодежный флешмоб «Россия – Куба»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:02 04.06.2025

В Симферополе более 170 молодых крымчан провели флешмоб «Россия – Куба», посвященный российско-кубинским отношениям. Как рассказала заместитель  министра финансов РК – министр финансов РК, председатель Крымского регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой Ирина Кивико, возглавившая мероприятие, в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина молодые представители различных организаций полуострова выстроили фразу «Россия и Куба – вместе победим!».

Зампред напомнила, что в мае Россия и Куба отметили 65-летие восстановления дипломатических отношений.

За прошедшие десятилетия между странами сложился подлинно братский союз, основанный на дружбе, уважении и стремлении к совместному развитию, заложенный еще в эпоху Фиделя Кастро. Мне очень приятно, что наша крымская патриотичная молодежь активно участвует в народной дипломатии. В доказательство тому участие крымских студентов во  Всероссийском конкурсе студенческих проектных работ по тематике российско-кубинских отношений и роли общественной дипломатии в их развитии, который был посвящен Че Геваре и Гагарину. Конкурс проходил в рамках проекта «Эстафета первых «Гагарин – Че Гевара»: к 60-летию Российского общества дружбы с Кубой». Итоги были подведены в мае. Из 200 работ из 20 регионов страны от республики было подано 120 заявок и 10 стали победителями. Поэтому я уверена на все сто, что народная дипломатия будет развиваться, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК

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