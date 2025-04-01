В Симферополе состоялся общегородской субботник

29 марта в крымской столице состоялся субботник по уборке городских территорий. Об этом сообщил глава администрации города Симферополя Михаил Афанасьев.

Сотрудники администрации крымской столицы и подведомственных учреждений, а также неравнодушные жители города Симферополя собрались в субботнее утро для того, чтобы сделать город чище. Более 150 человек приняли участие в уборке нашего города.

Глава администрации Симферополя сообщил, что на уборке, проходившей на 6 локациях, было задействовано 9 единиц различной техники. Собрано и вывезено около 150 кубометров мусора, поросли и сухих веток.

Благодарю всех, кто принял участие в субботнике. Совместными усилиями мы сделаем наш город еще лучше!, — подчеркивает Михаил Афанасьев.

Администрация города Симферополя убедительно просит жителей и гостей города уважительно относиться к труду коммунальных служб, не оставлять мусор в не предназначенных для этого местах!

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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