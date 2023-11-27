В Симферополе состоялся пряничный АртМарафон. Участники создали «Врата Крыма»

25 ноября в Симферополе состоялся второй всероссийский пряничный АртМарафон VIII международного фестиваля «Мир пряника».
В прямом эфире и режиме телемоста с другими городами-участниками АртМарафона команда пряничных мастеров «Тортида» возвела пряничный арт-объект «Врата Крыма» весом более 40 кг. Самые знаковые места полуострова были воссозданы из пряников и собраны в единую композицию, передающую всю красоту Крыма. В прошлом году команда «Тортида» построила пряничный Херсонес в Севастополе. Реалистичный, достоверно исполненный, художественно сложный. Но нет предела совершенству – Врата Крыма стали конструктивно сложнее, детальнее и могут по праву называться произведением искусства, — отмечают организаторы фестиваля.
Мастера готовились к АртМарафону 2,5 месяца.
Для архитектурного решения и подготовки чертежей непросто было найти подходящие ракурсы. Пересмотрели сотни фото, чтобы габариты максимально приблизить к настоящим размерам объектов.
Технически трудно было для мастеров, которые никогда не делали колонны, сделать их прочными и идеально ровными. Прочность нужна, чтобы колонны выдержали купол над ротондой, и вся конструкция осталась крепкой и надёжной в условиях нашей постоянно высокой влажности воздуха.
К некоторым объектам архитектор составила только чертёж вида сверху, так что их взяли более опытные мастера и сами полностью создавали конструкцию объекта, при этом максимально вписали его в рельеф и приблизили визуально к оригиналу.
Пряничный арт-объект был передан Крымскому колледжу общественного питания и торговли и мастера надеются, что он вдохновит на творческие свершения не одно поколение студентов.
«Врата Крыма» создавали:
- Куратор площадки — фестиваль кондитерского искусства «Тортида»
- Анна Науменко — капитан команды, Новофедоровка. Золотые ворота Крыма, Коктебель.
- Светлана Гапон — архитектор команды, Севастополь. Байдарские ворота.
- Валентина Проник, Керчь. Форт Тотлебен, Керчь.
- Ирина Фот, Симферополь. Звездопад воспоминаний, Коктебель.
- Юлия Лавринец, Симферополь. Цитадель Мангуп-Кале.
- Ирина Федорова, Севастополь. Беседка Ветров, Алуштинский заповедник.
- Ольга Соляник, Севастополь. Беседка «На солнечной трапе» Ялта.
- Алёна-Елена Воронецкая, Новофедоровка. Беседка в парке Айвазовского , Партенит.
- Родионова Анастасия, студентка Крымского колледжа общественного питания и торговли Северные ворота Крыма
- Двоеглазов Михаил, студент Крымского колледжа общественного питания и торговли. Северные ворота Крыма.
Поддержали команду мастеров:
- Покинтелица Николай Иванович, заведующий кафедрой «Пищевые технологии и оборудование» Севастопольского государственного университета.
- Абрамова Наталья Александровна, представитель Крымского колледжа общественного питания и торговли.
- Почернина Татьяна Анатольевна, куратор студентов Крымского колледжа общественного питания и торговли.
- Хореографический коллектив «Вояж», Новофедоровка.
Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Официальная страница фестиваля ВКонтакте: @tortidafest
Сайт: tortida.ru
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