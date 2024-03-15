В Симферополе состоялся театральный этап Творческого фестиваля студотрядов Крыма

Творческий фестиваль студотрядов Крыма в этом году проходит в три этапа: танцевальный, театральный и музыкальный.

Так 17 февраля уже состоялся танцевальный этап, а 14 марта прошла театральная его часть. Декламация, театр малых форм, оригинальный жанр и многие другие номинации были представлены талантливыми студентами и школьниками со всего Крыма. Каждое выступление от классических произведений до смелых экспериментов воплощало в себе уникальную энергию и талант его участников.

Театральный этап творческого фестиваля студенческих отрядов Крыма – яркое и запоминающееся событие, которое позволило молодым талантливым ребятам проявить себя и продемонстрировать свои режиссерские, оформительские и, конечно же, актерские способности. Победителем стал каждый участник, который приложил усилия, чтобы испытать себя на сцене. Не смотря на то, что это любительский формат и выступают непрофессиональные актеры, многие представления были очень интересно поставлены, и они могут найти широкую аудиторию своих зрителей за пределами отрядного движения, – рассказал председатель членов жюри Владислав Езин, комиссар Крымского регионального отделения РСО.

Творческий фестиваль студотрядов Крыма проводится при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым и АНО «Дом молодежи».

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»