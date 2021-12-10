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В Симферополе сотрудница микрокредитной организации обворовала своего работодателя

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:25 10.12.2021

В отдел полиции обслуживающий Киевский район Симферополя, поступило сообщение руководителя микрокредитной организации о том, что из офиса пропали деньги в сумме около 70 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам» задержана 30-летняя жительница Симферопольского района, работающая кредитным экспертом в организации заявителя.   Женщина чистосердечно призналась в совершении преступления. С ее слов, все присвоенные деньги она потратила на погашение личных кредитных займов, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Дознавателем ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Санкция данной статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении.

В Симферополе сотрудница микрокредитной организации обворовала своего работодателя

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