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В Симферополе сотрудник СТО угнал автомобиль, который хозяин отдал на ремонт

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:55 27.01.2020

В отдел полиции поступило заявление от 22-летнего жителя одного из сел Красногвардейского района о том, что в одну из СТО в Симферополя он отдал на ремонт свой автомобиль «ВАЗ», но, придя в установленное время забирать свое транспортное средство, обнаружил его отсутствие.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий старшим оперуполномоченным уголовного розыска Валентином Яремчуком по подозрению в совершении данного преступления задержан 46-летний житель одного из сел Симферопольского района. Мужчина является сотрудником автосервиса, ранее уже был судим за имущественные преступления и в настоящее время находится под следствием в рамках ранее возбужденного дела за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). От задержанного были получены признательные показания в совершении данного преступления. Местонахождение угнанного автомобиля установлено. Транспортное средство передано законному владельцу, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)).

Подозреваемый задержан в рамках статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — отмечают правоохранители.

В Симферополе сотрудник СТО угнал автомобиль, который хозяин отдал на ремонт

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