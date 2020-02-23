В Симферополе сотрудниками полиции раскрыты два грабежа

В Симферополе в полицию поступили два заявления об открытом хищении мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба крымской полиции.

В первом случае в полицию обратилась 41-летняя местная жительница и сообщила, что ее знакомый по месту ее жительства открыто похитил принадлежащее ей средство связи. По подозрению в совершении данного преступления оперативниками задержан 35-летний житель одного из сел Симферопольского района. Гражданин ранее был судим за преступление против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

От задержанного поступила явка с повинной, в качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде. Сотрудниками полиции по месту жительства мужчины проведен осмотр, в ходе которого обнаружен и изъят похищенный мобильный телефон, — отметили в МВД по РК.

Во втором случае к полицейским Симферополя за помощью обратился 45-летний местный житель. Заявитель рассказал, что в темное время суток на безлюдной улице неизвестный нанес ему удар в лицо, от которого он упал. Из руки у мужчины выпал мобильный телефон, который впоследствии забрал нападавший.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина без определенного места жительства на территории Республики Крым. От задержанного поступили признательные показания. С его слов, похищенное средство связи он сдал в ломбард в г. Севастополе, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды, — рассказали в полиции.

Подозреваемый задержан. По статье «грабеж» возбуждены уголовные дела.