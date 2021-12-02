В Симферополе сотрудники полиции задержали подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр

В Симферополе к патрулю ППС обратилась продавец продовольственного магазина. Женщина сообщила, что один из покупателей пытается расплатиться за товар поддельной денежной купюрой. Молодого человека задержали. Полицейскими в результате личного досмотра 27-летнего жителя Ялты выявлены и изъяты поддельные денежные купюры на сумму 35 тысяч рублей.

Со слов подозреваемого, семь банкнот номиналом по 5 тысяч рублей он заказал на интернет сайте, и получил их в виде закладки, спрятанной в районе Симферопольского водохранилища. Фальшивые денежные средства в дальнейшем мужчина планировал сбыть на территории города. Согласно результатам экспертизы, предоставленные денежные билеты Банка России номиналом 5 тысяч рублей не соответствуют аналогичным денежным билетам, находящимся в официальном обороте РФ и изготовлены комбинированным способом, — сообщили в МВД по РК.

По ч.1 ст.186 УК РФ (изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Полиция напоминает, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, необходимо соблюдать следующие правила:

— не разменивайте купюры незнакомым лицам;

— если вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь её сбыть — немедленно обратитесь в полицию;

— совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны;

— если вам пытаются сбыть поддельную купюру, постарайтесь запомнить приметы сбытчика (при возможности – сфотографируйте), его автотранспорт и позвоните в отдел полиции.

Полиция обращается ко всем гражданам: обо всех фактах обнаружения поддельных купюр незамедлительно сообщать в полицию по телефону «102».

Помните, попытка сбыть фальшивую купюру, попавшую к вам случайно, тоже является преступлением.