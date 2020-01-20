В Симферополе сотрудники полиции задержали подозреваемых в угоне ВАЗа

В Симферополе в полицию поступило заявление от 18-летнего жителя Симферопольского района о том, что неизвестное лицо тайно похитило автомобиль ВАЗ 2111, в котором осталось свидетельство о регистрации транспортного средства.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое 18-летних жителей Сакского района.

Как оказалось, подозреваемые прибыли в Симферополь в ночное время суток с целью завладения чужим автомобилем. Увидев подходящее транспортное средство, они попробовали открыть дверь машины, а она оказалась и так открытой из-за беспечности владельца. Обрадовавшись такому везению, задержанные, с их слов, выехали на автомобиле в район г.Саки, после чего оставили машину в безлюдном месте, — сообщили в МВД по РК.

По п.«а» ч.2 ст.166 УК РФ (угон, то есть неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, группой лиц по предварительному сговору) возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.